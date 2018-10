Autore:

Lorenzo Centenari

ALLERTA ROSSA E venne buio su tutta l'Italia, e subito si spalancarono le cataratte del cielo. Scattata l'ora legale, puntuale anche il meteo si è convertito all'autunno in un battibaleno. Mezza Italia è sotto ettolitri di pioggia, i fiumi minacciano strade e abitati, a farne le spese sono in primis i servizi, circolazione stradale compresa.

IL QUADRO Con acqua e vento a dichiarare guerra su più fronti (Per oggi lunedì 29 ottobre la Protezione civile ha diffuso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo, ma anche Lazio, Toscana, Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria Ionica sono flagellate da acquazzoni, mareggiate e raffiche a forte velocità), ecco un focus, regione per regione, sui maggiori disagi per gli automobilisti. Nei territori più colpiti, il consiglio dei meteorologi è quello di non mettersi in viaggio se non per estrema necessità fino almeno alle 19 di oggi lunedì 29.

VENETO Acqua alta a Venezia in rapida crescita (si prevede quota 160 mm), interrotto servizio vaporetti, centro storico allagato per il 70%. Nel bellunese, chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis e la regionale 48 "delle Dolomiti" sopra Cortina D'Ampezzo. Chiuso anche il Passo Duran, che collega la Valle Agordina e Zoldo, allagamenti nella Valle Agordina sulla SR203 nella frazione di La Muda. Disagi sulle arterie anche del padovano e del veronese.

TRENTINO ALTO ADIGE Dopo essere stata chiusa domenica 28 per una frana, è stata parzialmente riaperta (senso unico alternato) l'Autostrada del Brennero in entrambe le direzioni tra Vipiteno e il Valico del Brennero. Chiusa al traffico anche la statale tra Ponticolo e Colle Isarco, interrotta la ferrovia del Brennero. In tutta la regione, rischio smottamenti ancora elevato.

FRIULI VENEZIA GIULIA Segnalata caduta alberi a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine) per il forte vento. Dissesti idrogeologici si segnalano nei comuni di Ovaro, Forni Avoltri e Sauris a causa delle forti piogge.

LIGURIA Prorogata l'allerta meteo rossa in gran parte della regione dove Val di Vara, Cinque Terre e Spezzino sono state le zone al momento più colpite dalle forti piogge, con un picco a Monterosso di 140 mm. Si temono mareggiate con onde alte 6-7 metri. Esondato il torrente Gravegnola nei pressi di Rocchetta Vara nello Spezzino e chiuse tutte le strade provinciali fuori dall'abitato, dove si sono verificati allagamenti ed erosioni delle sponde.

LOMBARDIA Situazione in rapida evoluzione, nel frattempo in mattinata 400 persone, tra bambini e personale, sono state fatte evacuare da un asilo a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, per infiltrazioni d'acqua dal tetto.

TOSCANA A causa del forte vento e delle mareggiate sono fermi i traghetti per l'Isola del Giglio, per quella di Giannutri e da Piombino e Livorno verso l'Isola dell'Elba. Problemi sul lungomare di Porto Ercole all'Argentario dove la polizia municipale è stata costretta a chiudere la viabilità per una forte mareggiata. Il Comune di Castiglione della Pescaia ha diramato un avviso alla popolazione invitando a non uscire di casa.

LAZIO Scuole chiuse a Roma e disagi alla circolazione per i numerosi rami caduti a terra in quasi tutti i quartieri. Ferrovia locale Roma-Lido rimasta chiusa per 15 minuti per la presenza di un ramo sui binari a Tor di Valle. Chiusa anche la tratta della metro B tra Piramide e Laurentina, problemi ai Castelli e a Ciampino, chhiuso inoltre il tratto dell'A24 Tivoli-Castelmadama per telonati a caravan.

CAMPANIA Il forte vento di scirocco che sta soffiando su Napoli e su buona parte del comprensorio ha provocato la caduta di rami dagli alberi. Chiusi gli scavi di Pompei, interrotti i collegamenti con le isole.

ABRUZZO A Villetta Barrea situazione di nuovo sotto controllo dopo che ieri il fiume Sangro era esondato in alcuni punti.