Stefania Giorgioni è la nuova PR & Communication Manager di Horizon Automotive

Prima giornalista e poi responsabile media per il Gruppo Piaggio, da oggi si occuperà della comunicazione per la società di noleggio a lungo termine

Stefania Giorgioni è entrata a far parte di Horizon Automotive, società di noleggio auto a lungo termine, per cui sarà PR & Communication Manager, con il compito di gestire le pubbliche relazioni e la pianificazione media, con particolare attenzione sul nuovo canale Marketplace Horizon.

LA CARRIERA Dopo una laurea in Scienze della Comunicazione e Giornalismo, Stefania Giorgioni ha lavorato come giornalista e addetta stampa automotive. Nel 2007 è entrata nel Gruppo Piaggio, dove si è occupata di advertising, pianificazione media e successivamente addetto stampa. Dopo aver conseguito il master in Ufficio Stampa e Online Media Relations presso la Business School del Sole 24 Ore è diventata Responsabile Media del Gruppo Piaggio, dedicandosi alla gestione e pianificazione del budget advertising di tutti i brand.

IL RUOLO Nel suo nuovo ruolo, Stefania Giorgioni seguirà in maniera particolare il nuovo marketplace di Horizon Automotive, in particolare nelle relazioni con i dealer, che potranno contare su una piattaforma digitale dedicata, asset di comunicazione digitale e servizi. Stefania Giorgioni risponde direttamente a Luca Cantoni, CEO di Horizon Automotive, con il supporto dell’ufficio stampa di Mediability/PressMediaLAB.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/03/2023