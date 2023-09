Picasso 660 LMS, la GT costruita come un abito di alta sartoria

Gran Turismo oppure opera d’arte? Bombardone per pochi o capo di alta sartoria? Ai posteri l’ardua sentenza, come si suol dire. A noi, il piacere di ammirare - anche nel video che trovate in questa news - la Picasso 660 LMS, la prima GT nata dalla piccola fabbrica svizzera fondata da Stefano Picasso, e che è stata presentata nei giorni scorsi, durante la settimana della moda di Milano. Già il nome dice tanto: come le Lamborghini, anche qui 660 è il numero che indica i cavalli di potenza; LM, invece, richiama i prototipi che corrono a Le Mans, a cui l’auto si ispira, mentre S sta per strada.

Picasso 660 LMS insieme al suo ideatore Stefano Picasso

QUALCHE NUMERO La Picasso 660 LMS è lunga 4,366 mm, larga 1,967 mm e alta 1.250 mm. Il telaio è un monoscocca in fibra di carbonio, materiale utilizzato anche per i pannelli della carrozzeria, uniti uno per uno manualmente per evitare giunti metallici (più pesanti). I due pannelli laterali sono realizzati con un unico pannello di fibra di carbonio lungo 3,24 metri, il più lungo mai realizzato per un’automobile. Il risultato? La bilancia ferma il peso della 660 LMS a soli 980 kg.

Picasso 660 LMS, supercar artigianale

MOTORE E PRESTAZIONI A muovere la 660 LMS pensa un V6 da 2.996 cc, con i cilindri disposti con un angolo di 90°, doppio compressore, e una potenza di 660 CV (485 kW) a 8.000 giri al minuto e una coppia massima di 720 Nm. Il cambio è un sequenziale a sei velocità oppure un CIMA a 7 rapporti sincronizzato. La trazione è solamente posteriore. Il motore è realizzato dalla Autotecnica Motori, officina italiana che fornisce propulsori a team di FIA GT, Formula 2 e 3.

Picasso 660 LMS, vista dall'alto

CUCITA SU MISURA La realizzazione pressoché artigianale dell’auto va di pari passo con la sua esclusività. Il programma Ad Hoc di Picasso Automotive permette a ogni cliente di selezionare colori, materiali e finiture. Volendo, si può anche andare in fabbrica e contribuire attivamente alla costruzione della “sua” auto!

Picasso 660 LMS, 660 CV di potenza per 980 kg di peso

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Il piccolo stabilimento di San Vittore, in Svizzera, è già al lavoro per la costruzione delle Picasso 660 LMS, con impianti che producono interamente tutti i pezzi utilizzati per l’auto. Al momento è prevista la realizzazione di 21 coupé e 11 roadster per i clienti stradali, a cui si aggiungono altri 11 modelli omologati GT1 per la pista.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/09/2023