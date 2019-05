Autore:

La Redazione

FATTORE Y Lancia che vince non si cambia, o meglio. A Ypsilon rinnovi il guardaroba, ma il suo aspetto fisico così sensuale non si tocca. L'ultimo passaggio generazionale risale addirittura al 2011, eppure anche a distanza di un decennio o poco meno la citycar torinese frequenta stabilmente il podio del mercato nazionale (ad aprile 2019 è la seconda auto più venduta in tutta Italia). Nuova Ypsilon Black & Noir per celebrare la sua eterna giovinezza, e sottolinearne i tratti di eleganza. Un vestito nero da prima alla Scala, un outfit in tinta unita interrotto solo da dettagli color oro che luccicano come gioielli. Ypsilon Black & Noir in concessionaria da venerdì 10 maggio, prezzi a partire da 14.300 euro.

SFUMATURE Per la nuova serie speciale, il Centro stile Lancia ha dunque optato per un'esclusiva carrozzeria "dual color": in nero lucido sono calandra, portellone e fiancata, mentre il tetto e il cofano sono vestiti di un elegante nero opaco. Per un contrasto che a Ypsilon Black & Noir conferisce ancora più carattere. Tra i luminosi riflessi, spiccano il motivo Chevron lucido e opaco del montante, sul quale compare il classico emblema dell'Elefantino, qui in Rose Gold satinato. L'accento aureo torna poi sul logo Ypsilon di portellone posteriore e cerchi ruota.

SALOTTO BUONO Accogliente e funzionale l'abitacolo, che a sua volta riprende il motivo Chevron per i sedili in tessuto nero e grigio, mentre le impunture che incorniciano i sedili sono anch'esse in Rose Gold, come il logo Ypsilon cucito sui poggiatesta anteriori. Sull'allestimento Black & Noir, di serie sono radio integrata con comandi al volante, Bluetooth e ingresso USB, sensori di parcheggio e climatizzatore.

MOTORI L'ultima special edition su base Lancia Ypsilon può essere equipaggiata con il benzina 1.2 Fire Evo II da 69 cv, adatto anche ai neopatentati grazie al rapporto potenza/tara inferiore ai 55 kW/tonnellata e alla potenza massima inferiore ai 70 kW, disponibile anche nella versione a doppia alimentazione benzina-GPL. Completa la gamma l'ecologico 0.9 TwinAir a metano da 70 cv. Chi infine è intenzionato all'acquisto di nuova Ypsilon Black & Noir, sappia che potrà beneficiare, durante la fase di lancio, del vantaggio aggiuntivo di 1.500 euro, purché abbinato al finanziamento rateale di FCA Bank.