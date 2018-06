Autore:

Simone Dellisanti

SELFIE E SUPERCAR Fotografare una bella supercar esotica non è più trendy, ora bisogna immortalare la Ferrari in secondo piano, mentre il nostro faccione resta davanti alla fotocamera. Insomma dalle auto all'autoscatto il passo è breve. Ma che problema c'è! Amanti dei selfie, udite, udite! Da Xiaomi arriva il vostro fedele compagno di autoscatto.

LE CARATTERISTICHE Ma come non sapete come si chiama? E' il Redmi S2 che porta in dote una fotocamera frontale da 16MP potenziata dalla tecnologia di pixel binning (la fotocamera accoppia diversi pixel considerandoli un pixel unico, in grado di generare meno calore/interferenza con un rapporto di migliore gestione del rumore) utile per migliorare la resa delle foto al buoi e dall’AI Beautify di Xiaomi, l'intelligenza artificiale che migliora automaticamente i volti delle persone fotografate. Lo Xiami Redmi S2 dispone inoltre di una doppia fotocamera posteriore con doppio modulo da 12MP + 5MP e un display full screen da 5,99 pollici in formato 18:9. Sotto al cofano trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 625.

IN ITALIA E se, oltre a questo, vi dicessi che non avete bisogno di raggiungere la Cina per fare vostro il Redmi S2? Lo smartphone cinese è già disponibile per la vendita presso il Mi Store di Milano al prezzo di 179,90 euro, per la versione da 3GB di ram e 32GB di spazio su disco.