Autore:

Giulio Scrinzi

ALLA RISCOSSA Dopo le recenti difficoltà patite sul circuito di Donington Park, il team Aruba.it Racing Ducati si sta preparando alla nuova sfida del Mondiale SBK 2018 in modo da recuperare il terreno perduto. Questo weekend, infatti, gli ufficiali Chaz Davies, Marco Melandri e Michael Ruben Rinaldi scenderanno in pista sul tracciato di Brno, in Repubblica Ceca, con l'obiettivo di guadagnare punti preziosi sia nella classifica Piloti che in quella Costruttori.

CHAZ DAVIES “Andiamo a Brno con tanta voglia di rifarci dopo Donington, che è stato un round difficile per noi. Dobbiamo affrontare il weekend un passo alla volta. Il nostro primo obiettivo è di migliorare il pacchetto, quindi non ci resta che scendere in pista e misurarci insieme ai nostri rivali. Il test è stato OK ma allora stavamo sperimentando di più con assetti e componenti, mentre in gara dovremo mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, per poi tirare le somme”.

MARCO MELANDRI “Dopo Donington, i test effettuati in Repubblica Ceca eravamo andati abbastanza bene pur senza cercare un assetto specifico per la gara dal momento che allora la nostra priorità era migliorare la stabilità in generale. La pista in sé è molto scorrevole, a me è sempre piaciuta molto e vi ho ottenuto dei bei risultati. Nonostante non ci corressimo da tempo, l’ho trovata in buone condizioni. Ci andiamo con tanta voglia di fare bene ed un’attitudine positiva, perché ogni gara è una storia a sé”.

MICHAEL RUBEN RINALDI “Brno è una bella pista, mi è piaciuta subito quando siamo andati lì per i test. Il layout la rende molto divertente, anche se c’è qualche buca. Il nostro test era stato positivo quindi andiamo lì con una buona base, anche se sappiamo che i nostri avversari erano stati molto competitivi. La situazione forse cambierà a causa delle temperature, quindi comunque faremo tutti degli aggiustamenti. Dobbiamo migliorare ancora la nostra prestazione. Non ci resta che scendere in pista ed iniziare a lavorare”.