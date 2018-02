Autore:

FM

MOTORI ACCESI Nella prima giornata della Stagione 2018 Lorenzo Savadori si aggiudica il primo posto della classifica combinata, con il tempo di 1.30.407 il pilota italiano piazza così la sua Aprilia davanti a tutti dopo le prime tre sessioni di prove libere. Inizio con il piede giusto anche per Leon Camier, all’esordio con la Honda, autore del secondo miglior crono di giornata a 315 millesimi dal numero 32 e davanti a Eugene Laverty terzo a soli 24 millesimi.

COME UN MARTELLO Quarto e quinto crono, invece per il dream team Kawasaki, che vede il Campione in carica Jonathan Rea in quinta posizione a 565 millesimi dal best lap di giornata e Tom Sykes quarto a 475 millesimi da Savadori. Come da tradizione, insomma, le due verdone di Akashi hanno iniziato a lavorare sul passo gara già dal Venerdi, con Rea che nella terza sessione di libere ha girato costantemente come un martello sul 1.31.5, dimostrando di avere già le idee chiare per domani.

INIZIO BAGNATO Nella prima sessione di libere mattutine, invece, il più veloce è stato Marco Melandri, che chiude le prime tre sessioni di libere di questa Stagione con il sesto miglior crono di giornata a 566 millesimi da Savadori. Dall’altra parte del Team Aruba Ducati, invece, Chaz Davies chiude il Venerdì con il nono tempo, in ritardo di 1.1 secondi dalla vetta e ancora non perfettamente a posto con la sua Panigale R.

UNO SU DIECI Anche le due Yamaha ufficiali di Michael van der Mark ed Alex Lowes chiudono il Venerdì centrando l’ingresso diretto in Superpole 2, autori rispettivamente del settimo e del decimo miglior crono di giornata e separati tra loro da Xavi Fores, ottavo ed unico pilota dei Team privati a centrare la top ten e la qualificazione diretta in SP 2. La Spagnolo in sella alla Panigale R del Team Barni Racing ha conquistato l’ottava posizione chiudendo davanti alla Ducati ufficiale di Davies per 290 millesimi.

SUPERPOLE 1 Inizio in salita, invece per Loris Baz, al suo ritorno in Superbike in sella alla Bmw del Team Althea. Il francese, infatti, ha chiuso la prima sessione di libere con la sedicesima posizione a quasi due secondi dal miglior crono di giornata, complice anche una caduta nelle FP2 che ha rallentato tutto il lavoro della squadra. Tra i piloti ufficiali, infine, Jordi Torres sulla MV Agusta ha conquistato la tredicesima posizione a 1.517 secondi da Savadori e Jake Gagne, al suo esordio da ufficiale in sella alla Honda Superbike, non entra in Superpole 2 per un soffio, piazzandosi undicesimo a 173 millesimi da Lowes.

CLASSIFICA COMBINATA Questi i tempi della classifica combinata delle prime tre sessini di prove libere della Superbike in Australia:

1 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia 1'30.407

2 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike 1'30.722

3 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia 1'30.746

4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team 1'30.882

5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team 1'30.972

6 33 M.MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati 1'30.973

7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK 1'31.114

8 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati 1'31.225

9 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati 1'31.515

10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK 1'31.516

11 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team 1'31.689

12 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing 1'31.824

13 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1'31.924

14 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki 1'32.244

15 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki 1'32.285

16 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team 1'32.340

17 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki1'32.347

18 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team 1'32.501

19 17 T. HERFOSS AUS Penrite Honda 1'32.683

20 47 W.MAXWELL AUS Yamaha Racing Team 1'32.723

21 25 D. FALZON AUS Yamaha Racing Team 1'32.991

22 37 O. JEZEK CZE Guandalini Racing Yamaha 1'33.553