Autore:

Giulio Scrinzi

SI RICOMINCIA! Dopo mesi di letargo invernale, il Mondiale Superbike è pronto a riaccendere finalmente i motori! Lo farà questo weekend, nel quale prenderà il via il primo round della stagione 2018 sul circuito australiano di Phillip Island. Una tappa classica, anticipata dagli ultimi test pre-stagionali nei quali i grandi protagonisti del Campionato delle derivate dalla serie affileranno le armi per andare all’attacco del Titolo iridato. Jonathan Rea, una volta di più, sarà l’uomo da battere, ma dovrà vedersela con il suo compagno di squadra Tom Sykes, con i due ducatisti Chaz Davies e Marco Melandri e, perché no, anche con i due titolari del team PATA Yamaha Alex Lowes e Michael van der Mark. Chi vincerà?

COSÌ IN TV Qua di seguito la programmazione ufficiale del primo round iridato del Mondiale Superbike 2018, ospitato sul circuito australiano di Phillip Island.

Sabato 24 febbraio 2018 (Italia 2)

00:20 - SUPERBIKE FP3

01:00 - SUPERSPORT FP3

02:30 - SUPERBIKE SUPERPOLE

03:30 - SUPERSPORT SUPERPOLE

05:00 - SUPERBIKE GARA 1 (Italia 1 e Italia 2)

Sabato 25 febbraio 2018 (Italia 2)

01:00 - SUPERSPORT WARM-UP

01:25 - SUPERBIKE WARM-UP

03:30 - SUPERSPORT GARA (Italia 1 e Italia 2)

05:00 - SUPERBIKE GARA 2 (Italia 1 e Italia 2)