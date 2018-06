Autore:

Giulio Scrinzi

EVOLUZIONE Presente con il modello base nella linea 24/7 LifeStyle, TCX ora propone l'evoluzione Air della sua sneaker Street Ace. Il suffisso Air indica la realizzazione con tomaia in pelle traforata color antracite altamente traspirante e fodera Air Tech, ideale per l'uso estivo. Si tratta della naturale evoluzione del modello originale: ciò che cambia, in sostanza, è il disegno della tomaia, più asciutto, e della suola, riprogettata da TCX per donare alla calzatura un profilo ancora più accattivante e dotata di un battistrada che garantisce la massima aderenza in tutte le condizioni dell’asfalto. A rinnovarsi sono anche i materiali utilizzati: di grande impatto è l’abbinamento tra la pelle pieno fiore dal look vintage della tomaia alla pelle craquelé color fluo della lingua in alcune versioni. Immancabili le protezioni per l'uso in sella alla propria moto, presenti su punta, tallone e zona malleoli.