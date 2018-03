Autore:

Giulio Scrinzi

TUTTI IN MOTO Che siate motociclisti alle prime esperienze o veterani delle due ruote in cerca di un nuovo casco per la bella stagione, il nuovo Scorpion-Exo 390 saprà soddisfare ogni vostra esigenza. Si tratta del nuovo entry-level della gamma stradale Scorpion Sports, disponibile in due diverse taglie di calotta (XS-M e L-XL) e in due prezzi distinti: per le colorazioni Solid (Nero, Nero Opaco e Bianco) il costo sarà di 99,90 euro che diventerà 109,90 per le grafiche Patriot, Hawk, Chica e Army.

SCHEDA TECNICA Dotato di un peso decisamente contenuto grazie alla calotta realizzata in policarbonato di ultima generazione, lo Scorpion-Exo 390 e predisposto con un sistema di ventilazione molto avanzato, chiamato Air Channel e provvisto di prese d'aria aerodinamiche per un ricircolo interno efficace. La visiera EverClear con trattamento anti-appannante ha la predisposizione per il sistema Pinlock ed è costruita con il sistema Ellip-Tec, che permette lo smontaggio e il montaggio della stessa in pochi secondi. Gli interni in morbida schiuma, sfoderabili e lavabili, sono infine rivestiti del tessuto traspirante e ipoallergenico KwikWick2, mentre il sistema di cuscinetti interni KwikFit consente di mettere e togliere agilmente i modelli di occhiali più usati.