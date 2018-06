Autore:

Giulia Fermani

NUOVA GRAFICA Calotta in Ultra-TCT, capace di deformarsi progressivamente assorbendo gli urti, sistema di gonfiaggio degli interni Airfit, visierino interno (parasole e anti appannamento) Speedview e visiera Pinlock. Questo compare alla voce caratteristiche tecniche del top di gamma Scorpion Exo 3000 Air. Per il moulare, però, ora è disponibile anche una nuova grafica che alza l'asticella dello stile e della sicurezza in notturna: la grafica fluorescente Stroll, che si illumina al buio.

CARATTERISTICHE TECNICHELa lente Pinlock 100% Max Vision 3D, quella anti condensa, è proposta di serie sul casco modulare Scorpion Exo 3000 Air in versione trasparente, mentre quella in color fumo scuro è disponibile come optional. Della partita anche il sistema di guanciali interni gonfiabili AirFit, il deflettore nasale, prese d’aria su mentoniera e parte superiore del casco e estrattore posteriore. Omologato Integrale (P), Scorpion Exo 3000 Air è in vendita con 5 anni di garanzia nelle taglie che vanno dalla XS alla XXXL (ad eccezione delle colorazioni Solid Neon yellow, Solid Matt Anthracite e AIR Serenity Matt Black-White che si fermano alla XXL).

Prezzo gafica Stroll: 389,90 euro

Listino prezzi completo:

EXO-3000 AIR Solid Black, EXO-3000 AIR Solid Pearl White, EXO-3000 AIR Solid Matt Black, EXO-3000 AIR Solid Matt Anthracite: 349,90 euro

EXO-3000 AIR Solid Neon yellow: 359,90 euro

EXO-3000 AIR Serenity Matt Black-White, EXO-3000 AIR Serenity Matt Black-Black: 389,90 euro