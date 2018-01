Autore:

Giulio Scrinzi

IL FASCINO DEL CARBONIO Se vi piacciono le gite fuori porta con la vostra moto ma non volete indossare uno dei quei caschi racing specifici per la pista, allora date un’occhiata all’ultima novità della gamma Gran Turismo proposta dal marchio Scorpion Sports. Si chiama Scorpion Exo 1400 Air Carbon ed è un casco che esalta tutte le caratteristiche che servono per la guida su strada: sicurezza, comodità e… anche un tocco di stile. La disponibilità? Nel tre set di taglie XS-M, L e XL-XXL e al prezzo di 389,90 euro (Solid Carbon) oppure 439,90 euro (nella grafica Pure con i colori Black&Red e Black&Yellow).

SCHEDA TECNICA Ma cosa rende così speciale lo Scorpion Exo 1400 Air Carbon? Innanzitutto la sua calotta, disponibile in tre diverse misure e realizzata in fibra TCT (Thermodynamic Composite Technology) e carbonio, che porta il peso a soli 1250 grammi e che è provvista di una serie di prese d’aria profilate e di un grande ricircolo dell’aria grazie all’effetto Venturi. La visiera è di tipo solare retrattile Speedview, con trattamento e lente anti-appannante Pinlock MaxVision 3D; inoltre è dotata di un nuovo sistema di sostituzione chiamato Ellip-Tec, molto resistente e in grado di mantenerla in posizione. Per finire, i guanciali interni (sfoderabili e lavabili) sono in tessuto KwikWick III, dalle proprietà antibatteriche e capaci di garantire il massimo comfort in ogni condizione di utilizzo.