Autore:

Giulio Scrinzi

TRE ANIME, UN SOLO CASCO È stato presentato l'anno scorso e quest'anno si rinnova con altre due grafiche ancora più accattivanti, la Dual e la Battleflage. Stiamo parlando del nuovo casco ibrido della gamma Adventure Touring della Scorpion, quell'ADX-1 pensato per affrontare qualsiasi percorso e, in tal senso, progettato per assumere tre diverse configurazioni. La prima è quella con visiera e frontino removibile, la seconda è quella solamente con la visiera mentre la terza è quella con la mentoniera sollevata e che lo trasforma da integrale a modulare. La disponibilità? Nelle taglie dalla XS alla XXL e al prezzo di 249,90 euro per le variante cromatiche Solid (Nero Opaco, Bianco Perla e Antracite Opaco), che diventano 279,90 per le versioni colorate con le grafiche Anima, Dual e Battleflage.

SCHEDA TECNICA Scorrendo la scheda tecnica dello Scorpion ADX-1, questo casco si presenta con una calotta esterna realizzata in componenti policarbonati avanzati capaci di garantire una protezione migliore in caso di impatto, mentre quella interna è in EPS a doppia densità, lo stesso materiale di cui è composta la mentoniera. La visiera, inoltre, è dotata di Pinlock MaxVision anti-appannamento e si combina perfettamente con la visiera solare interna retrattile con Sistema SpeedView. A livello di ventilazione, l'ADX-1 è provvisto dello Scorpion Air Channel, con canali per l’aerazione separati per una ventilazione dinamica e ottimale, per una migliore stabilità alle alte velocità e per una rumorosità ridotta. Gli interni, infine, hanno il tessuto di rivestimento Kwikwick2 con cuscinetti KwikFIT, un pacchetto che li rende traspiranti, estremamente morbidi e ipoallergenici.