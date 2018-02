Autore:

Giulio Scrinzi

ACCESSORY LINE Se avete in garage un Honda X-ADV e volete donargli un tocco di stile in più, date un’occhiata alla linea accessori che Rizoma ha preparato per il crossover dell’Ala Dorata. Tra quelli disponibili, spiccano la gamma specchi in alluminio ricavato dal pieno, tra cui il nuovo "4D", gli indicatori di direzione omologati e dotati di tecnologia LED SMD “Leggera”, le manopole “Urlo”, le leve freno regolabili "RRC" e i tappi serbatoio fluido freno dedicati. Ma non è tutto, perché i pezzi forti sono il porta targa “Fox” e il Kit Pedivelle Pilota, composto da una piastra di supporto in alluminio ricavato dal pieno e una rivisitazione dedicata delle pedivelle Rizoma "RALLY" con ghiera in acciaio sostituibile.

I PREZZI AL PUBBLICO

Specchi 4D - Euro 139,00

Manopole Urlo - Euro 259,00

Indicatori di direzione Leggera - Euro 69,00

Tappo serbatoio fluido freno - Euro 79,00

Porta targa Fox - Euro 249,00

Kit Pedane Pilota - in esclusiva presso tutti i rivenditori ufficiali Honda