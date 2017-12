Autore:

Danilo Chissalè

TURISTICO Una delle novità della gamma 2018 di Premier è sicuramente il casco modulare dual sport Xtrail. Studiato espressamente per gli amanti di Maxi Enduro turistiche, categoria che ha conquistato il primo posto nelle immatricolazioni nazionali.

COM'È’ L’ampia tesina parasole lo rende funzionale e confortevole anche nell’Off Road, ma assicurano i tecnici premier che sia altrettanto performante nell’utilizzo urbano e turistico.L’ergonomico meccanismo di apertura e chiusura della mentoniera si aziona tramite un unico pulsante posizionato nella parte inferiore della mentoniera stessa, facile da utilizzare anche con i guanti.

TANTA ARIA L’XTRAIL è dotato di un sistema di ventilazione che opera attraverso tre prese d’aria regolabili. La prima è posizionata sulla mentoniera, mentre le altre due sono sulla parte superiore della calotta. Da queste prese d’aria entra l’aria fresca che può fuoriuscire attraverso l’estrattore posteriore, a sua volta regolabile, rendendolo estremamente confortevole in tutte le condizioni climatiche.

MATERIALI La calotta esterna è stampata in materiale termoplastico ad alta resistenza agli urti e con la capacità di dissipare l’energia derivante da un impatto. La calotta interna, stampata in EPS a densità differenziata in due misure, offre un’ottima protezione in caso di caduta.XTRAIL dispone inoltre di un schermo parasole interno scuro, trattato antigraffio, alloggiato all’interno della calotta ed azionabile tramite una leva posizionata sul bordo inferiore sinistro della calotta esterna.

VISIERA Il visierino evita l’uso degli occhiali da sole e permette guidare con una visibilità sempre perfetta.La visiera è stampata ad iniezione in policarbonato trasparente ed ha uno spessore di mm. 2,2 con il trattamento antigraffio e predisposizione per il sistema antiappannamento Pinlock®; facilmente regolabile, non richiede l’utilizzo di attrezzi per la sua sostituzione.Una lente Pinlock® viene fornita di serie.

TECNOLOGICO Dispone di un alloggiamento esterno attraverso il quale possono essere agevolmente posizionati i cavetti necessari per installare la tecnologia Bluetooth.Gli interni sono in tessuto antiallergico con trattamento Sanitized e sono completamente estraibili e lavabili, mentre la chiusura del cinturino è a sgancio rapido con regolazione micrometrica.

Taglie: dalla XS alla XL.

Prezzo: 229 euro

Da Gennaio 2017 per tutti i caschi della collezione Premier è stata introdotta un’importante novità: la garanzia del casco valida per 5 anni dall’acquisto, previa registrazione sul sito www.premier.it.