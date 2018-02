Autore:

Giulio Scrinzi

TRE NUOVE VOCI Avete nel garage una KTM 390 Duke ma il sound che è in grado di offrire con lo scarico originale non vi piace granchè? Allora date un’occhiata alle proposte Mivv: si tratta di tre versioni del terminale sportivo GP (carbonio, titanio e black inox), due versioni del terminale Suono (inox e black inox) e dell’inedito M2, sempre in acciaio inox e che deriva direttamente dagli scarichi utilizzati nella classe Moto2 del Motomondiale.

MIVV GP Linea tonda e compatta con beccucci allargati, ma soprattutto un incremento in potenza che oscilla da +0,5 CV a oltre 1 cavallo in più, mentre la coppia beneficia addirittura di quasi +2 Nm nella versione Open senza dB-Killer. Ecco la carta d’identità dello scarico Mivv GP, proposto nelle tre versioni in Carbonio, Titanio (458 euro entrambe) e Black Inox 396 euro), tutte tre disponibili ad essere utilizzate anche in versione Open (quindi senza dB-Killer).

MIVV SUONO Linea e stile che spiccano su tutto, realizzazione in acciaio inox spazzolato (anche in versione Black) resistente alle alte temperature e incrementi prestazionali molto vicini a quelli del suo simile GP, precisamente nell’ordine di +0,4 CV in potenza e +1,1 Nm in coppia. Questo, invece, è il Mivv Suono, i cui prezzi al pubblico sono 558 euro per la versione in Inox ed 620 euro per quella in Inox Black.

MIVV M2 L’ultima proposta della Mivv si chiama M2 ed è una diretta derivazione degli scarichi utilizzati nella classe Moto2 del Motomondiale. La realizzazione di questo terminale è in acciaio con finitura spazzolata o sabbiata, ed ha la particolarità di avere a disposizione come accessorio il Tubo Elimina Kat (utilizzabile anche in coppia con il terminale di serie della KTM), che elimina il catalizzatore e di conseguenza alza ulteriormente i valori di coppia e potenza (rispettivamente fino a +2 CV e +1,5 Nm), alleggerendo allo stesso tempo il peso (-2,9 kg). L’unica pecca? Che è disponibile nella sola versione Open, quindi senza dB-Killer ed utilizzabile esclusivamente per scopi agonistici. Il prezzo? 461 euro