Autore:

Giulia Fermani

IL CASCO DEI COMMUTERS L’ Open Space LS2 Infinity OF521 del segmento Urban Unlimited, dedicato a chi si muove in città su scooter e maxi-scooter, inaugura il 2018 con l’aggiunta a catalogo di una nuova grafica, disponibile in due colorazioni. La grafica Smart (199 euro), disponibile nei colori White Red Blue e Matt Titanium Orange, si aggiunge alle offerte in tinta unita White, Matt Titanium, Matt Black, Black (179 euro) e alla grafica Beyonds, disponibile in Black H-V Yellow al prezzo di 199 euro.