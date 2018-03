Autore:

Giulio Scrinzi

INTIMO TECNICO Per andare in moto non è sufficiente indossare la giacca e i jeans con le protezioni, oppure la coppia giacca – pantaloni in pelle o, ancora, la tuta intera o divisibile. Per rimanere al caldo durante la stagione fredda e freschi e asciutti durante quella più calda, a contatto con la pelle bisogna indossare dell'abbigliamento intimo il più tecnico possibile. In questa circostanza entra in gioco Held, azienda leader in questo settore che per l'inizio della primavera propone diversi capi per tutte le esigenze.

WINDBLOCKER SKIN MAGLIA E PANTALONE La prima proposta si chiama Windblocker Skin e si tratta di un completo “all season” composto da maglia a manica lunga senza cuciture e con tecnologia 3D (Euro 84,95) e pantalone (Euro 64,95). È realizzato attraverso la fusione di fibre in poliammide e poliestere e dotato di una traspirabilità ottimale con membrana traspirante per proteggere le aree critiche dal vento. Questo completo, inoltre, è dotato della tecnologia Silverplus che impedisce la formazione di odori sgradevoli dovuti al contatto della pelle con le fibre.

3D-SKIN COOL TOP E BASE Molto simile al precedente, il completo 3D-Skin Cool è composto da una maglia a manica lunga senza cuciture e con tecnologia in 3D (Euro 69,95) e dal relativo pantalone (Euro 54,95). Si tratta di un completo realizzato in un comodo tessuto stretch fatto di poliestere, poliammide e cordura si caratterizza per la grande libertà di movimento e per il grande comfort. Comodo e fresco in estate, ha una traspirabilità ottimale anche grazie alla presenza della tecnologia Silverplus, che impedisce la formazione di odori sgradevoli dovuti al contatto della pelle con le fibre.

ALLROUND SKIN TOP E BASE Un altro completo composto da top/maglia a manica lunga (Euro 54,95) e pantalone (Euro 43,95): si chiama Allround Skin ed è realizzato in fibre sintetiche denominate “Held-Dry” e si caratterizza per l’effetto antibatterico e antiodore, la capacità di asciugarsi rapidamente, la leggerezza, le parti in mesh e la capacità di proteggere dai raggi UV.

RACE SKIN II Per coloro che amano indossare la tuta (intera o divisibile), Held propone infine l'underwear integrale Race Skin II, realizzato in comodo tessuto stretch fatto di poliestere, poliammide e cordura che si caratterizza per la grande libertà di movimento e per il grande comfort. Comodo e fresco in estate, ha una traspirabilità ottimale anche grazie alla presenza della tecnologia Silverplus. Il prezzo? Euro 99,95.