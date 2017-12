Autore:

Danilo Chissalè

APPROFONDIAMO L’inverno è ormai cominciato, le calde giornate estive hanno lasciato il posto alle prime gelate e utilizzare il nostro mezzo a due ruote è più pericoloso, a causa delle basse temperature dell’asfalto, le piogge e le prime gelate. Ciò significa che dovete sospendere l’assicurazione alla vostra moto? Non per forza... da qualche anno sono disponibili pneumatici invernali omologati M+S per moto e scooter.

LA LEGGE Stando al codice della strada al momento non vige alcun obbligo di dotazione antisdrucciolevole per le due ruote, quindi dotare il proprio veicolo con pneumatici M+S è da considerare un atto di prudenza in più. E’ da precisare che in caso di neve o strade ghiacciate, la circolazione dei mezzi a due ruote è vietata e si potrebbe incorrere in contravvenzioni decisamente salate. Ricordiamo che queste norme sono in vigore dal 15 ottobre al 15 maggio, periodo in cui è possibile montare le gomme M+S, con un codice di velocità più basso di quello riportato sul libretto di circolazione.

LA TECNICA La tecnica costruttiva di base è la stessa degli pneumatici delle auto. Le mescole utilizzate per il battistrada sono più morbide e lavorano in maniera efficace in un range di temperature più basso (0-15°), garantendo una flessibilità tale da copiare al meglio la superficie del manto stradale fornendo più attrito. In aggiunta la superficie del battistrada viene incisa con un disegno lamellare, con lo scopo di espellere un quantitativo maggiore di acqua in caso di pioggia.

QUASI TUTTI Le gomme invernali sono disponibili ormai per quasi tutti i tipi di ciclomotore e motociclo. Mancano all’appello le moto sportive che, per caratteristiche, sono di difficile utilizzo nella stagione invernale, perché è bene dirlo, gli pneumatici invernali garantiscono un grip migliore e spazi di frenata sensibilmente ridotti ma non fanno di certo miracoli.

RIEPILOGO Abbiamo pensato dunque di fornirvi un quadro più completo di quali sono i produttori, le misure, le tipologie e i prezzi delle gomme invernali in commercio.

SCOOTER Partiamo dal settore che per primo ha sperimentato le coperture invernali.

Michelin City Grip Winter: Il pneumatico best seller per i commuter urbani è disponibile anche in versione M+S, ecco le misure disponibili:

Misure 3.50 -10 59J 120/70 -12 58S 130/70 -12 62P 130/60 -13 60P 140/60 -14 64S 140/70 -14 68S 110/80 -14 59S 120/70 -15 62S 90/80 -16 51S 100/80 -16 56S 120/80 -16 60S

Prezzi on line a partire da 28 euro

Metzeler Feel Free Wintec: Il marchio Tedesco, parte del gruppo Pirelli, ha lanciato sul mercato qualche anno fa il suo pneumatico per scooter, ottenendo un ottimo riscontro da parte degli utenti, le misure disponibili sono: