Autore:

Giulio Scrinzi

GIACCA MULTI-USO Se state cercando una giacca adatta all’utilizzo in sella a uno scooterone o una moto ma altrettanto comoda per essere utilizzata “a passeggio”, allora date un’occhiata all’ultima evoluzione della Cambridge prodotta da Clover. Si tratta di un capo “double-face”, sfruttabile in qualsiasi condizione e adatto alla stagione invernale. La disponibilità? Nelle taglie dalla S alla 4XL e al prezzo di 29,90 euro.

SCHEDA TECNICA Ma quali sono i punti di forza della Clover Cambridge? Innanzitutto è una giacca a media lunghezza, perfetta per essere utilizzata in sella a una due ruote: è realizzata con il morbido e robusto Duratek 7 cotton feeling, una fibra totalmente sintetica e completamente impermeabile. Ma non è tutto, perché all’interno la Cambridge è dotata della morbidissima imbottitura termica soft touch, che tolta dalla giacca e rigirata si trasforma in un piumino da passeggio in colore blu scuro adatto per le fredde giornate invernali.