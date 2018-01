Autore:

Danilo Chissalè

GAMMA 2018 La storica Royal Enfield, ha svelato le sue più importanti novità del 2018 durante lo scorso EICMA: stiamo parlando della Interceptor INT 650 e della Continental GT 650, entrambe spinte dal nuovo bicilindrico parallelo raffreddato ad aria da 650cc che si configura come una piattaforma globale in grado di portare tradizione e carattere del marchio britannico nel mondo automotive attuale.

EQUILIBRIO PERFETTO Il propulsore creato da Royal Enfield, come già anticipato, è un bicilindrico parallelo 4 tempi da 648cc con singolo albero a camme in testa e raffreddato ad aria in grado di fornire maggiore potenza e coppia a giri più bassi. Infatti, è in grado di garantire una potenza di uscita di 47 CV e 52 Nm di coppia. Con queste capacità, i tecnici inglesi dichiarano di aver creato un motore potente, divertente e facile da usare in qualsiasi condizione di utilizzo, oltre che decisamente esaltante da ascoltare grazie al doppio scarico che romba esattamente con il tono giusto.

INTERCEPTOR INT 650 Questa piattaforma è ciò che spinge la prima novità presentata ad Eicma da Royal Enfield: si chiama Interceptor INT 650 ed è una roadster adatta sia alla guida in città che alle gite fuori porta. Grazie al manubrio largo e alla posizione di guida comoda ed ergonomica, questa due ruote è in grado di garantire al pilota il controllo assoluto della situazione: l'altezza da terra è di 804mm, mentre a livello di ciclistica si stagliano i doppi ammortizzatori posteriori su cerchi da 18'', freni a disco sia all'anteriore che al posteriore e gomme Pirelli di alta gamma.

CONTINENTAL GT 650 La seconda new entry della gamma 2018 della Royal Enfield è, invece, la Continental GT 650, una cafè racer che condivide con la Interceptor lo stesso motore ma si presenta agli occhi del pubblico in maniera molto differente. La posizione di guida per il pilota è più carica sui semi-manubri, posizionati più in basso, il che garantisce il comfort ottimale una volta scesi in piega. A livello di dotazione la Continental è dotata di dischi freno sportivi dotati di ABS sia all'anteriore che al posteriore, mentre il sellino monoposto e il serbatoio (da 12.5L) conferiscono quella sportività necessaria per una cafè racer di questo tipo.

PRIMI FEEDBACK Come ben sapete, il feedback migliore che una casa produttrice può ricevere è quello del pubblico, in questo video girato durante EICMA sono stati raccolti i commenti a caldo degli appassionati... dategli un'occhiata.