Autore:

Danilo Chissalè

PRIMAVERA ALLE PORTE La bella stagione è prossima, con Burian ormai alle spalle si può dare il via alla stagione della moto. Oltre a preparare la nostra bella con un tagliando è di vitale importanza controllare l’abbigliamento tecnico e, se usurato, sostituirlo. Il marchio Tucano Urbano, leader nella produzione di capi tecnici per l’habitat urbano, ha presentato una collezione Primavera/Estate 2018 ricca di novità, tra capi in pelle, in rete mesh e capi dallo stile vintage. Ovviamente non può mancare la sicurezza, tutte le giacche Tucano Urbano utilizzano protezioni certificate e hanno la predisposizione per il paraschiena.

CAPI IN PELLE La pelle è il materiale primaverile per eccellenza, Tucano ne fa ampio utilizzo nella sua collezione. Seguendo il trend del momento ecco il bomber BRED (329 euro) realizzato in pelle ovina con inserti in maglia. Per quando le temperature si fanno più miti la giacca traforata TOM (299 euro) è ideale. La pelle ovina viene traforata e assume un taglio grintoso grazie alle cerniere in metallo. Aggiornata anche la giacca Pel (299 euro) ora disponibile anche in nero.

CAPI IN RETE Quando la pelle traforata non basta a rinfrescarsi nelle afose giornate estive il tessuto mesh è la soluzione ideale. Tucano non si fa trovare impreparata e propone a catalogo le giacche per lui e lei MONSIEUR e MADAME (189 euro). Realizzate in pelle bovina abbinata al tessuto Oxford e alla rete mesh, offrono sicurezza, areazione e cura del design. Entrambe le giacche sono dotate di una membrana 100% impermeabile. La giacca traforata NETWORK (119,00 euro), proposta anche nella versione senza maniche NETWORK GILET (74,90 euro), offre invece una sintesi di praticità e stile ad un prezzo veramente competitivo.

COTONE CERATO Le atmosfere coloniali ispirano la linea in cotone di Tucano. Il catalogo offre la giacca in cotone canvas effetto cerato POL (POLETTE per lei; 165,00 euro), ora disponibile in colore caki e la nuova field jacket di taglio motociclistico ROBERT (189,00 euro) in misto cotone/poliestere effetto lavato, 100 per cento antivento e traspirante, da abbinare ai guanti omologati moto CE NEW CALAMARO (NEW CALAMARA per lei; 54,90 euro), realizzati con il palmo in pelle e il dorso in tessuto elasticizzato mano cotone, e dotati di inserti rigidi sulle dita, protezione CPS morbida sulle nocche e inserto morbido in CPS sul palmo.

WATERPROOF Ovviamente Tucano Urbano non trascura la linea antipioggia, vero caposaldo del marchio. Il catalogo Primavera/Estate offre le giacche Aeros e Areas (149 euro) che al sistema waterproof HYDROSCUD combinano traspirabilità e areazione grazie alla prese d’aria su torace e schiena.

GUANTI Tante novità anche nel reparto guanti, Entra nella gamma Tucano Urbano il nuovo modello sportivo PENNA (39,90 euro), omologato moto CE, caratterizzato dal polsino in neoprene e disponibile in tre colorazioni: nero, bianco e giallo fluo. Stile simile, ma senza inserti rigidi sulle nocche, per MIKY, entry-level omologato moto CE, disponibile anche nella versione LADY e KID (29,90 euro). I guanti in pelle di Tucano sono stilosi e omologati CE. L’offerta è caratterizzata dall’iconico GIG ora in versione PRO (79,90 euro) e dai guanti BOB per lui e per lei.

CASCHI E TUCANATE A completare il catalogo troviamo le novità nel settore caschi e le proverbiali “tucanate”. La gamma di colori del best seller EL’JET (159 euro) si amplia con la Racing Collection. Nuovi colori anche per il demi-jet EL’METTIN (119 euro). Tante novità nel mondo accessori, il catalogo delle tucanate si arrichisce del portachiavi KEY BAG (9,90 euro), del pratico SALVACASCO NANO (29.90 euro) finendo con il cuscino COOL FRESH (34,90 euro) nella versione sella lunga, ideale per le adventure touring tanto in voga in questo periodo.