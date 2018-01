Autore:

Giulio Scrinzi

FINALMENTE IN ITALIA Nato inizialmente negli Stati Uniti, oggi il marchio Powder Horn è sbarcato anche nella nostra Penisola italiana. Di cosa tratta? È un brand che produce abbigliamento tecnico invernale che si basa sull’Original Leather Vest, un gilet in nylon blu scuro con le spalle in pelle. Da questa è stata creata una collezione (presente dal 9 al 12 gennaio presso Pitti Uomo – Firenze) dove spicca, tra le altre, la Teton Field Jacket, una giacca con riempimento “Premium Down”, ovvero un’imbottitura composta da piume molto corte che garantiscono un’ottima sensazione di leggerezza, morbidezza e calore. Oltre a ciò, l’altra caratteristica di questi capi è l’utilizzo della pelle sulle spalle, la quale può essere trattata più volte senza perdere la sua qualità.

HARLEY ON SNOW Queste, in poche parole, le qualità dei capi Powder Horn, un marchio che ha siglato recentemente un accordo con il mondo Harley-Davidson al fine di creare degli eventi in tema motociclistico… sulla neve. Il primo è quello andato in scena il 5 gennaio, chiamato Sci Show Bike&Ski Night Race: un duello che ha visto impegnate le due ruote contro gli sci sull’Alpe di Siusi, vicino a Bolzano. Il secondo, invece, è previsto a Ridanna (BZ) tra il 9 e l’11 marzo: si tratta dell’Harley & Snow, una gara in cui parteciperanno circa 160 custom chopper, che dovranno arrampicarsi lungo l’impianto di risalita di Gasse… ovviamente innevato!