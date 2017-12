Autore:

Danilo Chissalè

DI NUOVO INSIEME Dopo il successo dell’edizione 2016 e viste le numerose richieste, Scuolamoto e Honda Italia Industriale S.p.A., organizzano la seconda edizione del “Corso di Meccanico Riparatore Moto”. Indirizzato ai giovani che vogliono avvicinarsi al mondo delle due ruote, avrà sede presso lo stabilimento produttivo italiano per moto e scooter della Honda in Val di Sangro, Atessa (Chieti), dal 16 aprile al 16 maggio 2018.

IN COSA CONSISTE Per la didattica gli iscritti avranno a disposizione scooter e moto di serie, di varie cilindrate, sulle quali esercitarsi effettuando operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione. I corsisti della prima edizione 2016 hanno trovato un ambiente dinamico e stimolante. Hanno vissuto a stretto contatto con i meccanici Honda e con gli insegnati Scuolamoto, osservando e mettendo in pratica tutti i consigli e le indicazioni dei guru della meccanica e della riparazione. Al termine del percorso gli allievi riceveranno un attestato di partecipazione firmato da Scuolamoto e Honda.

SCUOLAMOTO Ma cos’è Scuolamoto? Sicuramente non è la solita officina, il suo fondatore Marco Zacchetti ha dato vita al primo programma didattico interamente dedicato al settore moto e scooter. I corsi sono aperti a tutte le fasce d’età e trattano argomenti dedicati di volta in volta. Interessante non credete? Se siete amanti della manutenzione fai da te ma non ne avete le capacità, questo corso potrebbe fare al caso vostro.