Autore:

Simone Dellisanti

PAUL RICARD La tappa francese del mondiale Blancpain, il GP del Paul Ricard, è stato vinto dalla Lexus preparata dal team Emilf Frey che ha così conquistato la sua prima gara nel Blancpain Endurance Series dopo ben 1000 km percorsi sul tracciato del Paul Ricard.

I VINCITORI A tagliare per primo il traguardo è stato l'equipaggio composti da Seefried-Costa-Klien che ha conquistato la vittoria con un sorpasso all’ultimo giro sulla Bentley Continental GT. Terza posizione per la McLaren che ha visto sfumare i primi due gradini del podio dopo aver comandato la gara per quasi cinque delle sei ore di gara previste.

FOTO SPETTACOLO Di seguito le foto scattate dai fotografi Andrea Lorenzina e Mattia Negrini per PLAN image (Stefano Arcari) direttamente sul posto. Godetevi le loro foto più in basso!