Autore:

Simone Dellisanti

GIOVANI E ELETTRIZZANTI La Formula E vuole far entrare i giovani piloti nel proprio Circus e per questo, occasionalmente, organizza dei Rookie Test per far provare le monoposto elettriche alle giovani promesse.

TANTI GIRI Nella sessione di prove organizzato, in questo caso, privatamente dal team DS Virgin Racing sul Circuit International Automobile Moulay El Hassan, Antonio Giovinazzi, 24 anni, e Joel Eriksson, 19 anni, hanno scoperto la DSV-03 compiendo 103 giri del tracciato di 2,97 chilometri.

TOP TEN All’inizio della giornata (due sessioni di prove da tre ore) i due piloti si sono posizionati nella top 5 prima che la pioggia complicasse la situazione. Nel pomeriggio, in condizioni più favorevoli, Giovinazzi (1:20.876) si è posizionato al settimo posto ed Eriksson (1:20.971) al nono, a pochi decimi dalla pole position dell’ePrix di Marrakech disputato il giorno prima.