Giulio Scrinzi

RITORNO ALLE CORSE Dopo anni di esperienza in Formula 1 e dopo aver voluto dire basta al Circus iridato ponendo fine alla sua avventura con la Williams, Felipe Massa ha deciso di ritornare a fare il pilota a tempo pieno. Il brasiliano, infatti, prenderà parte alla stagione 5 del Campionato FIA di Formula E con i colori del team Venturi Racing di base a Monaco.

FELIPE MASSA “Sono davvero felice. Questa categoria è diventata una grande competizione in davvero poco tempo.Sin subito mi sono interessato a questa disciplina innovativa. In particolare amo la compattezza del suo formato, il fatto che si corra su tracciati cittadini e il contatto con i tifosi. Non vedo l’ora di effettuare i test a fine maggio”.