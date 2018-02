Autore:

Simone Dellisanti

SANTIAGO DEL CILE Sam Bird, il pilota di punta della DS Virgin Racing, ha conquistato la quinta posizione al termine dell'E-Prix di Santiago del Cile, portandosi a casa anche il punticino bonus destinato al pilota con il giro migliore della gara. Il pilota britannico resta comunque in lizza per il titolo, grazie alla terza posizione assoluta nella classifica dei piloti. Il team DS Virgin Racing occupa, anch'esso, la terza posizione nella classifica costruttori.

SAM BIRD «É stata una gara frustrante, ma abbiamo conquistato punti utili. Abbiamo provato soluzioni diverse per la sosta ai box, ma non hanno funzionato. Quel che è successo ad Alex è un vero peccato, ma so che tornerà ancora più forte in Messico, come tutto il team del resto. »

ALEX LYNN «Dopo essere stati competitivi per tutta la giornata, la conclusione è deludente. Ci eravamo piazzati bene durante la gara per segnare punti, ma un problema meccanico ci ha costretto all’abbandono. Comunque è stata una bella prova, con un'atmosferta incredibile, e su una pista notevole. »

ALEX TAI Team Principal DS Virgin Racing: « Abbiamo dimostrato sin dall'inizio di poter aspirare ai primi posti, ma purtroppo il risultato non rispecchia le aspettative. Siamo stati competitivi a ogni sessione, fino alla gara. Sam si è qualificato ancora una volta nella Superpole ed Alex ci è andato molto vicino. I due piloti hanno guidato bene su un circuito difficile e in condizioni insidiose. Abbiamo comunque intascato dei bei punti nella corsa al titolo Piloti e Costruttori. »

XAVIER PINON Direttore di DS Performance: «Il bilancio sportivo del week end non è all'altezza delle speranze, ma le nostre due auto hanno dimostrato di essere veloci sia nelle qualifiche che in gara. Adesso siamo terzi nei due campionati, e quindi la gara è ancora tutta da giocare. Questa è una disciplina in cui gli errori si pagano immediatamente e pesantemente. Torneremo ancora più forti in Messico.»