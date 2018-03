Autore:

Simone Dellisanti

DS VIRGIN RACING Al termine dell’E-Prix di Punta del Este, Sam Bird è riuscito a rimontare sette posizioni e arrivare sul podio per la sedicesima volta della sua carriera. In questa gara il team mate Alex Lynn, sesto, firma il suo miglior risultato. La performance dei due britannici, a metà stagione, riporta il DS Virgin Racing al terzo posto della classifica team, mentre Sam Bird rafforza la terza posizione. Sotto un cielo estivo, la località balneare uruguaiana ha ospitato la terza e ultima tappa della tournée latino-americana della Formula E. Sam Bird e Alex Lynn hanno mostrato un buon ritmo sin dalle prime prove, arrivando sempre nella top 10.

IL CAMBIO VETTURA Nelle qualifiche Alex Lynn ha vinto per la seconda volta consecutiva il gettone per la Superpole e ha preso il via in gara dalla terza posizione, Sam Bird dalla quinta. Alla partenza dei trentasette giri di gara Alex Lynn ha conservato il terzo posto, mentre Sam Bird ha guadagnato due posti già nei primi metri. Dopo un tratto dietro alla safety car, i due piloti hanno tenuto le posizioni fino al cambio delle monoposto del ventesimo giro. Alex Lynn, a corto di energia, è stato costretto a rallentare all’ultimo giro del primo cambio. Sam Bird ne ha approfittato per superare il compagno di squadra.

IL PODIO I due piloti DS Virgin Racing hanno ripreso la pista in quarta e quinta posizione. Sam Bird ha ripreso subito Jean- Éric Vergne e Lucas di Grassi. Dietro, Alex Lynn ha difeso la sua posizione da Felix Rosenqvist e Mitch Evans. Negli ultimi giri Alex Lynn ha dovuto accontentarsi della sesta posizione. Sam Bird si è portato all’altezza dei due in testa, ma i giri rimasti non sono stati sufficienti per attaccare.