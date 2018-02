Autore:

Simone Dellisanti

IN TV Il Circus elettrico della Formula E è pronto per la sua quarta sfida stagionale che, questa volta, andrà in scena sul palcoscenico della Città di Santiago. Santiago del Cile ospiterà il circuito cittadino per la terza tappa del mondiale elettrico a ruote scoperte. Di seguito gli orari per seguire in diretta TV la gara, prevista per la giornata di domani, sabato 3 febbraio.

GLI ORARI

DIRETTA ITALIA 2 Gara, Qualifiche.

12.00-12.45 Prove Libere 1

14.30-15.00 Prove Libere 2

16.00-17.00 Qualifiche + Superpole

19.30 Gara 1

DIFFERITA EUROSPORT 1

19.00-20.00 Qualifiche in differita

20.00-21.15 Gara in differita