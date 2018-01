Autore:

Simone Dellisanti

SAM BIRD «Quello di Hong Kong è stato un week-end fantastico per il team e per me. Tutto il lavoro fatto durante i test prima dell’inizio della stagione è stato ripagato. Vogliamo continuare così anche a Marrakech. Sappiamo di poter ottenere ottimi risultati».

ALEX LYNN «Le prime due gare della stagione disputate ad Hong Kong sono state positive ma so di poter fare ancora meglio. Abbiamo una monoposto competitiva e dagli ultimi test al simulatore penso che a Marrakech potremo puntare di entrare almeno nella top 5».

ALEX TAI Team Principal: «Iniziamo il 2018 in testa al Campionato: l’ideale per affrontare la sfida di Marrakech. Abbiamo dimostrato il potenziale della monoposto e dei piloti. Speriamo di continuare così».

XAVIER PINON Direttore di DS Performance: «Siamo contenti di tornare su questo circuito perché i risultati dello scorso anno sono di buon auspicio. Il nostro team d’ingegneri ha lavorato molto alla simulazione: in Formula E è fondamentale per trovare il massimo della performance. È una disciplina in cui c’è sempre da migliorare e il nostro obiettivo è dare il massimo ogni volta».