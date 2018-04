Autore:

Giulia Fermani

UNO PENUMATICO, QUATTRO STRAGIONI Gli pneumatici all season, grazie alla peculiarità di unire le prestazioni degli pneumatici estivi e invernali sono sempre più richiesti all’interno del mercato europeo. Per questo Yokohama ha deciso di lanciare BluEarth-4S AW21, il suo primo 4 stagioni per le vetture medie e compatte per il mercato europeo. Disponibili in oltre 30 misure, lo pneumatico Yokohama BluEarth-4S AW21 è stato studiato prestazioni e sicurezza su asciutto e bagnato grazie alla realizzazione in composto polimerico a base di silice e a un ampio battistrada con scanalature a V divergenti e scanalature a incrocio stretto. Nessuna paura nemmeno in iverno, lo pneumatico Yokohama BluEarth-4S AW21 va benissimo: garantisce il Snowflake Mark sul fianco.