Autore:

Giulia Fermani

PERSONALIZZAZIONE 2.0 La personalizzazione dell’auto è un servizio che offrono ormai quasi tutte le Case. Mini ora porta questa possibilità al livello successivo con il servizio Mini Yours Customised, che sarà disponibile su vari modelli (sia nuovi sia per i modelli precedenti) nel corso del 2018. In breve, ai proprietari, Mini consentirà di creare una gamma di componenti personalizzabili che verranno poi stampati in 3D e installati sull’auto.

LE OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE Attraverso un configuratore online i clienti Mini potranno scegliere tra diverse opzioni di stile (pattern), ma anche inserire un testo personalizzato e imprimere frasi con la propria grafia o immagini a scelta sugli inserti Side Scuttles, in bianco, rosso, nero e due varianti di argento; sul pannello presente in plancia lato passeggero nei colori bianco, rosso, blu, grigio e nero; sul battitacco illuminato a Led, che può essere personalizzato ad esempio aggiungendo il proprio nome attraverso un’incisione laser. In più sono personalizzabili anche i proiettori sottoporta a Led, che permettono di proiettare la scritta prescelta sul marciapiede nel momento in cui si apre la portiera. Vi immaginate aprire l’auto e vedere il testo che avete inserito brillare sul terreno? Ecco, con Mini si può fare. Per farvi un’idea più precisa di cosa offre questo servizio guardate le foto in gallery.