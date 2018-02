Autore:

Marco Congiu

CI RISIAMO Non è la prima volta che si rilevano problemi di autocombustione alla nuova Alpine A110. L'ultima nata sportiva del gruppo Renault, creata per andare contro a Porsche 718 e Alfa Romeo 4C, stavolta, è stata protagonista di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. Sulle tortuose strade del Principato di Monaco, i presentatori di Top Gear Chris Harris ed Eddie Jordan sono stati vittime di un incendio alla loro Alpine A110, dal quale sono miracolosamente usciti illesi.

I FATTI Jordan e Harris stavano percorrendo un tratto chiuso al traffico della Prova Speciale 17 dell'ultimo Rally di Montecarlo. Ad un certo punto, l'auto dei cameraman che li riprendeva li ha immediatamente avvisati che qualcosa, sotto la loro Alpine A110, stava prendendo fuoco. «Ho capito di dover uscire in fretta dall'Alpine quando ho aperto la portiera e mi sono trovato le fiamme all'altezza del mio braccio. Spiace sempre vedere un'auto andare perduta, ma non abbiamo potuto fare nulla.» commenta Chris Harris. «L'auto era stupefacente: si muoveva con un'agilità incredibile tra i tornanti. È un peccato non essere riusciti a completare il test, ma sono cose che succedono.» dichiara Eddie Jordan.

LE CONSEGUENZE L'Alpine A110 di Harris e Jordan era un modello di pre-produzione. Quanto successo ha fatto si che il marchio del Gruppo Renault fermasse ogni singolo test con veicoli simili. La nuova Alpine A110 2017 è un'auto sicuramente dotata di grande potenziale, come dimostrano i 252 CV ed il peso di 1.103 kg. Lo scatto da 0 a 100 km/h è quasi da supercar, completato in 4,5”, per una velocità massima di 250 km/h. Numeri che però contano davvero poco a giudicare dai rottami dell'incendio e a pensare alle conseguenze ben più gravi che avrebbe potuto avere.