PAZZO SCIA' Cosa c'è di più bello e adrenalinico che guidare una Lamborghini Miura arancione? Guidare una Lamborghini Miura arancione sulla neve! Qualcuno di veramente pazzo ci ha provato e quel pazzo risponde al nome di Mohammed Reza Pahlavi, Scià dell'Iran, che fu poi cacciato dal potere nel 1979 e morì in esilio in Egitto. Cosa c'è di più bello e adrenalinico che guidare unaGuidare unaQualcuno di veramente pazzo ci ha provato e quel pazzo risponde al nome di, che fu poi cacciato dal potere nel 1979 e morì in esilio in Egitto.

SCIARE CON A MIURA Egli montò sulla sua Lamborghini Miura le gomme chiodate per poter guidare tra la neve la sua macchina preferita. Certo, le probabilità che qualcosa potesse andare storto e la possibilità di danneggiare irreparabilmente questa opera d'arte italiana erano molto alte ma, dopotutto, lo Scià dell'Iran aveva i liquidi sufficienti per comprarsene altre dieci di Miura...quindi, decise di montare le gomme invernali e buttarsi nel bianco candore della neve, in derapata, per divertirsi un pò.

ANCORA TRA LA NEVE Questa pazza esperienza è stata ricostruita in video da VirusTornado che ha deciso di portare una Lamborghini Miura tra il Ghiacciodromo di Livigno e Modena per farla correre, ancora una volta, sulla neve.