Autore:

Giulia Fermani

11 MAGLIE 11 SOGNI DA REALIZZARE Ricordate The Swap? L'ultima iniziativa promossa da Dacia e Udinese Calcio si era risolta con i calciatori dell'Udinese che avevano sostituito per un giorno nel loro lavoro i vincitori del concorso. Quest'anno, la ricetta del nuovo progetto Dacia The Auction che ha unito Udinese Calcio e Dacia prevedeva: 11 giocatori, 11 maglie bianconere di passate stagioni tutte diverse tra loro e 11 sogni da realizzare attraverso un'asta. Tempo per stabilire il valore delle proposte all'asta: 90 minuti. Banditore d'eccellenza: Ciro Ferrara.

L'INIZIATIVA DI DACIA In occasione della partita Udinese-Lazio dell'8 Aprile i giocatori dell'Udinese hanno indossato al posto della solita divisa del Team, 11 maglie di proprietà dei tifosi che, per il solo fatto di essere state indossate da Lasagna e compagni contro i bianco celesti hanno elevato a esponente il loro valore. A ogni maglia era associato il sogno nel cassetto del precedente proprietario che, attraverso un'asta su Catawiki.it potrà realizzarsi. Curiosi di conoscerne alcuni? Girare un documentario sulla terra friulana, pubblicare un libro sugli antichi opifici del Friuli, intraprendere un viaggio in bicicletta per raccontare la storia di chi ha superato un delicato intervento chirurgico sono solo alcuni esempi di progetti che ora, grazie a Dacia e Udinese Calcio potranno concretizzarsi.