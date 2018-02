Autore:

Emanuele Colombo

SPORTAGE RESTYLING Per sfruttare il momento d'oro che SUV e crossover stanno vivendo, la Kia Sportage, lanciata nel 2015, si prepara per l'aggiornamento. Pubblichiamo le prime foto spia, che, a ben guardare, sembrano mostrare ritocchi molto limitati. Le camuffature suggeriscono che i cambiamenti saranno circoscritti ai gruppi ottici e ai fascioni anteriore e posteriore, come spesso succede nei facelift, e forse ancora più timidi del solito.

PICCOLI RITOCCHI La nuova Kia Sportage 2019 avrà i fari a LED e una versione aggiornata della calandra a naso di tigre. I fendinebbia hanno subito un leggero ritocco nella forma della cornice cromata: resta da vedere se un eventuale allestimento GT Line manterrà i proiettori a LED con quattro elementi accorpati in quadrato del modello 2018. Quasi impercettibili, almeno nelle auto camuffate, i cambiamenti al posteriore.

DOTAZIONI AGGIORNATE A bordo, la qualità percepita dovrebbe migliorare con alcuni piccoli aggiornamenti ai materiali, ma è soprattutto la dotazione che dovrebbe beneficiare di un nuovo volante multifunzione e di sistemi di assistenza alla guida più completi. Il sistema di infotainment sarà compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, ma non è una vera novità in quanto entrambi i protocolli sono stati introdotti da Kia sul modello attuale già a partire dal 2017.

SARÀ ANCHE IBRIDA? Quanto ai motori, la gamma attuale dovrebbe venire confermata: con i 4 cilindri benzina da 1,6 litri a iniezione diretta da 132 o 177 CV e i diesel da 1,7 e 2,0 litri, per potenze da 116 a 181 CV. Facile immaginare che anche la fascia di prezzo rimarrà immutata, con un'offerta che varia tra 21mila e 36mila euro circa. Il dubbio è se in gamma verrà introdotta una versione mild-hybrid: forse lo scopriremo al Salone di Ginevra 2018.