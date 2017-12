DOPPIA FRIZIONE MINI ha annunciato che i modelli della gamma Hardtop e Cabriolet riceveranno il cambio automatico a doppia trasmissione a sette marce. La nuova trasmissione automatica, secondo MINI, offrirà un'esperienza di guida più sportiva rispetto alla convenzionale trasmissione automatica a singola frizione grazie a turni più rapidi.

ALLA GUIDA Durante la guida, le frizioni interagiscono tra loro e ciò fa sì che una delle frizioni prenda la marcia successiva prima che l'auto ne abbia bisogno. Al fine di appianare i turni e migliorare la dinamica di guida, il nuovo modulo di controllo elettronico della trasmissione a doppia frizione è stato programmato per analizzare le abitudini del guidatore per ottimizzare le performance alla guida. Per finire, il cambio automatico a doppia frizione ha la spaziatura degli ingranaggi più ampia rispetto al cambio automatico a sei rapporti utilizzato nelle attuali vetture MINI.

A differenza di una trasmissione automatica standard, che ha un convertitore di coppia, lapiù la retromarcia.