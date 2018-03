Autore:

Lorenzo Centenari

COBRA IN AGGUATO Nell'immaginario, sulla scala del terrore nemmeno un furioso cavallo selvatico compete con un cobra pronto ad attaccare. Specchio di un carattere aggressivo, il velenoso rettile caccia di casa il quattro zampe e prende posto sulla griglia esagonale. Rullo di tamburi, la Ford Mustang Shelby GT500 "striscerà" sull'asfalto con una foga di oltre 700 cv. Ecco il primo teaser della Mustang più potente della dinastia. Il morso del Cobra raggiungerà gli appassionati nel 2019.

ASTICELLA A QUOTA 700 Nella penombra in cui la Mustang Shelby GT500 è stata immortalata in anteprima, oltre all'avvicendamento tutto animale tra il mammifero e il serpente (simbolo per eccellenza del mitico preparatore Carrol Shelby) prendiamo nota di prese d'aria maggiorate, indispensabili polmoni del 5.2 V8 supercharged da 700 cavalli che abiterà sotto il massiccio cofano, inoltre di passaruota palestrati e in grado di tenere il passo con l'aumento della carreggiata.

MUSCOLI E CERVELLO Altro ancora non si sa, della Ford Mustang che tra un anno o poco più alzerà l'asticella delle prestazioni raggiungibili dalla muscle car a Stelle e Strisce per definizione. Si vocifera della possibile adozione di un sistema ibrido, così da uniformare anche la Mustang al new deal ecologico sposato dall'Ovale Blu. Staremo a vedere. Quel che è certo, è che a gestire l'esuberanza della Shelby GT500 sarà un programma elettronico degno di una Gran turismo da corsa.