Autore:

Matteo Gallucci

SPECIAL EDITION Arriva la nuova serie speciale WOW di Dacia per rendere ancora più appetibili e competitive, non solo nel prezzo, i modelli Sandero, Lodgy e Dokker. Il nuovo allestimento viene sviluppato su base Stepway, ovvero il top di gamma di Dacia.

LOOK INEDITO La quarta serie speciale di Dacia si identifica con il badge WOW, applicato nella zona posteriore, e presenta nuovi ed esclusivi elementi di design. Il suo look si arricchisce con i cerchi Fleexwheels da 16’’ bicolore, una nuova tinta beige duna su tutti e tre i modelli e calotte dei retrovisori neri shiny black. Anche gli interni della nuova serie speciale WOW sono più curati con selleria, console centrale e bocchette per l’areazione bicolore.

TECNOLOGIA La tecnologia a bordo è al top della gamma già di serie con il climatizzatore manuale, retrocamera posteriore, e il sistema di infotainment Media Nav Evolution. Per la prima volta per Dacia Sandero è disponibile, come optional, il nuovo climatizzatore automatico.

LODGY WOW È possibile configurare Dacia Lodgy a 5 o 7 posti anche nella serie speciale WOW. Nella versione a 7 posti è presente il sistema Smart Seat che permette di reclinare, anche singolarmente, o rimuovere completamente ogni seduta a tutto vantaggio della praticità d’utilizzo nella vita quotidiana.

VALUE FOR MONEY Con Dacia WOW viene offerta una dotazione completa in perfetto stile Dacia. Si risparmia con l’allestimento speciale che offre un vantaggio cliente pari a 500 euro per valore complessivo degli equipaggiamenti specifici.

MOTORI La gamma motori prevede per Sandero WOW la motorizzazione benzina 0.9 TCe 90 CV, anche in versione GPL e la motorizzazione diesel 1.5 dCI 90 CV. Per Dokker WOW è disponibile la motorizzazione benzina 1.2 Tce 115 CV e diesel 1.5 dCi 90 CV. La Lodgy WOW è disponibile nelle seguenti motorizzazioni: GPL 1.6 100 CV, benzina 1.2 TCe 115 CV e diesel 1.5 dCi 110 CV.

PREZZI I il listino Dacia per la nuova serie speciale WOW partono da 12.000 euro per Dacia Sandero, 14.450 euro per Dacia Lodgy e 14.650 euro per Dacia Dokker. L’appuntamento nelle concessionarie per i test-drive è in programma nel prossimo week-end del 24 e 25 marzo 2018