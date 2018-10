Autore:

Emanuele Colombo

SU STRADA E NON Gomme invernali: il 15 novembre scatta l'obbligo. E per chi prevede di affrontare le strade imbiancate solo per pochi giorni l'anno agli pneumatici da neve potrebbe preferire le all season, o gomme 4 stagioni che dir si voglia. Come le Michelin CrossClimate SUV che abbiamo provato su strada e in off-road leggero, in un percorso misto che ci ha portato da Torino a Sanremo, passando per una lunga sterrata piena di pietre taglienti. Ecco come è andata.

SILENZIOSE I vantaggi delle all season? Sono in regola con le prescrizioni di legge, offrono prestazioni vicine agli pneumatici estivi nella bella stagione e rappresentano un compromesso accettabile sulle strade imbiancate. Partiamo da Torino con le Michelin CrossClimate SUV installate su una Volvo XC40 AWD diesel da 190 CV con cerchi da 19 pollici. Non abbiamo altre gomme di confronto – e questo è un limite, quando si tratta di caratterizzare uno pneumatico – ma in termini assoluti le Michelin danno subito la sensazione di contenere bene la rumorosità di rotolamento.

QUASI PARI ALLE ESTIVE Su asfalto asciutto la tenuta di strada è elevata e in curva si apprezza un'inscrizione in traiettoria progressiva e lineare. Michelin CrossClimate SUV non è una gomma che esalta la prontezza dello sterzo, ma offre una guida sincera e intuitiva, fornendo – almeno in questa misura 235/50 19 – un buon contributo a smorzare le vibrazioni ad alta frequenza: quelle tipiche dell'asfalto rovinato, per capirci.

CARCASSA RINFORZATA Primo, parziale, verdetto: le CrossClimate hanno un'efficienza comparabile alle gomme estive. Il percorso prevede però anche una lunga strada sterrata, poco accidentata, ma costellata di pietroni dai bordi taglienti. Come se la caveranno? Presto detto: qui le CrossClimate offrono una buona guidabilità e sulle rocce dimostrano buone doti di resistenza, dovute alla carcassa rinforzata, che le rende adatte al fuoristrada occasionale leggero.

MISURE E PREZZI Disponibile in 80 misure, con sezione da 215 a 285 mm, altezza della spalla da /70 a /45 e per cerchi da 16 a 20 pollici di diametro, Michelin CrossClimate SUV ha prezzi consigliati che variano da 133,90 euro a 317,50 euro a gomma. Michelin sostiene che è in grado di mantenere quasi inalterate nel tempo le prestazioni, fino al limite legale di usura (profondità delle scolpiture del battistrada pari a 1,6 mm): un buon investimento, insomma, per stare più a lungo lontano dal gommista.

PER CHI GUIDA SPESSO SULLA NEVE Chi invece affronta la neve per parecchi giorni l'anno, può prendere in considerazione il nuovo Michelin Alpin6, anch'esso dotato di accorgimenti particolari per mantenere le prestazioni costanti a dispetto dell'usura. Particolari lamelle permettono infatti ai canali di allargarsi mano a mano che il battistrada si consuma, per conservare il potere drenante sul bagnato. Inoltre sono pneumatici a doppia mescola stratificata: in modo da risultare più morbidi una volta consumati, così da esaltare il grip.

MISURE E PREZZI Michelin Alpin6 è disponibile in 32 dimensioni, con sezioni che vanno da 185 a 225 mm per ruote da 15 a 17 pollici e prezzi consigliati da 73,50 euro a 189,90 euro. Alle misure indicate se ne aggiungeranno 26 solo a maggio 2019, a inverno giò finito: per il momento sezioni superiori sono disponibili nella gamma Michelin Pilot Alpin, anch'essa rinnovata con la serie 5. Maggiori informazioni su www.michelin.it.