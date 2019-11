ANCHE TU PUOI ESSERE PROTAGONISTA Unitevi a noi per parlare di Formula 1, MotoGP, Formula E, Rally e tanto altro ancora. Come tutte le settimane, live su MotorBox e sul nostro canale YouTube, Alberto Saiu, Luca Manacorda, Salvo Sardina e Simone Valtieri si confrontano sulle ultime news dal mondo del motorsport. Informale e divertente, RadioBox abbatte tutte le barriere che vi separano dai protagonisti delle corse. Intervieni tu stesso in trasmissione, attraverso la chat in diretta: a RadioBox ognuno può rispondere a sondaggi e porre domande agli ospiti presenti in studio, commentando questo articolo o sulla chat live di YouTube.

GLI ARGOMENTI DI OGGI Tanta carne al fuoco questa settimana a partire da quanto successo negli ultimi giri di un meraviglioso Gran Premio del Brasile. Un super Max Verstappen trionfa davanti a Gasly e Sainz mentre i suoi principali avversari si eliminano a vicenda. Uno spazio importante, come sempre, sarà dedicato al Motomondiale, che a Valencia ha chiuso i battenti. Per un Lorenzo che si ritira, un altro Marquez approda alla corte di Honda HRC. Inoltre, focus su Macao e sulla grande vittoria del nostro Raffaele Marciello. Appuntamento dunque alle 19.00 per la puntata numero 4 di RadioBox, che potrete poi rivedere e riascoltare tutte le volte che volete, anche in streaming su Spotify.