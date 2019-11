Autore:

La Redazione

NUOVO ORARIO RadioBox torna in diretta oggi, martedì 12 novembre, per la terza puntata. La grande novità è però il nuovo orario visto che, da questa settimana, il video-podcast di MotorBox va in onda alle ore 19.00. Un piccolo spostamento che però siamo sicuri potrà rendere ancora più semplice interagire live in trasmissione con i nostri ospiti.

INTERVENITE IN DIRETTA Unitevi a noi per parlare di Formula 1, MotoGP, Formula E, Rally e tanto altro ancora. Come tutte le settimane, live su MotorBox e sul nostro canale YouTube, Alberto Saiu, Luca Manacorda, Salvo Sardina e Simone Valtieri si confrontano sulle ultime news dal mondo del motorsport. Informale e divertente, RadioBox abbatte tutte le barriere che vi separano dai protagonisti delle corse. Intervieni tu stesso in trasmissione, attraverso la chat in diretta: a RadioBox ognuno può rispondere a sondaggi e porre domande agli ospiti presenti in studio, commentando questo articolo o sulla chat live di YouTube.

PAOLO FILISETTI In questa puntata analizzeremo insieme al giornalista e ingegnere esperto di tecnica, Paolo Filisetti, tutti gli aspetti connessi al regolamento di Formula 1 2021. Approfittando della presenza del nostro ospite faremo luce sull’ambizioso progetto di FIA e Liberty Media di rendere, entro il 2030, la Formula 1 totalmente ecosostenibile. Uno spazio importante, come sempre, sarà dedicato al Motomondiale, che si appresta ad affrontare l'ultimo weekend di gara a Valencia. Tutto questo sarà condito con un’intervista esclusiva al campione di Moto3 Lorenzo Dalla Porta. Appuntamento alle 19.00 di martedì 12 novembre per la puntata numero 3 di RadioBox, che potrete poi rivedere e riascoltare tutte le volte che volete, anche in streaming su Spotify.

Il link alla trasmissione sarà pubblicato in questo articolo nei minuti precedenti l'inizio della trasmissione.