Autore:

Giulia Fermani

SHOEI GLAMSTER E J-CRUISE II La famiglia Neo-Classic di Shoei in occasione di EICMA 2019 guadagna il nuovo casco integrale Glamster, disponibile in 4 colori e 1 variante grafica. Sarà disponibile per l'acquisto nella primavera 2020, nelle taglie dalla XS alla XXL. Debutta alla kermesse milanese anche il maxi jet con visierino parsole a scomparsa erede del J-Cruise, Shoei J-Cruise II. Compatibile con i sistemi interfono SRL e SRL2 sarà disponibile a partire dall'inizio del prossimo anno nelle taglie dalla XS alla XXL e in 5 colori e 2 varianti grafiche. Inoltre, anche i caschi già a catalogo X-Spirit III, NXR, GT-Air II, DDS e VFX-WR guadagnano nuove livree grafiche. Ci racconta tutto Fabian Narizuka, Country Manager Shoei Italia. Guarda il video.