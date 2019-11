Autore:

BMW F 900 R Nuova versione della roadster di media cilindrata della Casa di Monaco di Baviera, la nuova F 900 R debutta a Eicma 2019. Il motore, il rinnovato bicilindrico parallelo frontemarcia da 892 cc, fa segnare una velocità superiore a 200 km/h e un tempo sullo 0-100 km/h di 3,7 secondi. Lato estetico segnaliamo i cerchi da 17 pollici mentre parlando di dotazione tecnologica ci sono il controllo di stabilità ASC, il sistema di assistenza per le partenze in salita e due riding mode Road e Rain e il quadro strumenti digitale con schermo TFT da 6,5 pollici con BMW Connettivity. Ecco il nostro video live da Eicma 2019.