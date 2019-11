PORTA D’ACCESSO Porta d’accesso al mondo Scrambler, la nuova Ducati Scrambler Icon Dark è pensata per attirare nuovi clienti verso il mondo della Land of Joy grazie ad un prezzo più accessibile. Per farlo in Ducati hanno effettuato un lavoro di scrematura su alcuni dettagli scrificabili: serbatoio e parafanghi sono rigorosamente nero opaco, le cornici cromate lasciano il posto a materiali plastici e la dotazione tecnologica si fa meno ricca. Dal 2020, inoltre, l'intera gamma Scrambler 800 rispecchia i requisiti Euro 5, pur mantenendo invariati i valori prestazionali.

ICONA DI DESIGN Proprio come Scrambler Icon, anche nuova Ducati Scrambler Icon Dark in vendita da novembre al prezzo di 8.390 euro, si distingue per il design, essendo oramai icona di stile. Nonostante la rinuncia ad alcuni preziosismi la Scrambler rimane sempre ben rifinita: ne sono esempio i carter motori verniciati in nero e le alette dei cilindri, Il proiettore anteriore dotato di DRL (Daytime Running Light) permette di essere ben riconoscibili nel traffico anche di giorno, mentre gli ergonomici commutatori del manubrio permettono di scorrere facilmente il menù della strumentazione LCD.