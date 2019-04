Autore:

Emanuele Colombo

SCONTRO FRA TITANI Chi passa da queste parti per caso può forse rimanere stupito, ma è oramai assodato che, quando un'auto elettrica si confronta in una gara di accelerazione con una supersportiva a motore tradizionale, è quest'ultima ad avere la peggio. E spesso con risultati davvero umilianti. Funziona così anche nel mondo delle due ruote? Se lo sono chiesto i colleghi della testata americana Motorcyclist, che per darsi una risposta hanno organizzato una drag race tra la Kawasaki Ninja H2 e una moto elettrica Lightning LS-218.

LE DUE SFIDANTI Il video della gara lo vedete qui sotto: il mitico quarto di miglio bruciato in notturna, con l'urlo del quattro cilindri a fare da contrasto con il ronzio del motore elettrico. Da un lato c'è la Kawasaki H2 del 2015, che grazie al suo supercharger di serie eroga 200 CV e quasi 134 Nm per un peso di 238 kg. Dall'altro lato del ring, anzi della strip del Sonoma Raceway, quella che si autodefinisce la superbike più veloce del mondo. Capace di raggiungere i 350 km/h, la Lightning LS-218 ha la stessa potenza della Ninja, 200 CV, ma è avvantaggiata da un peso di 225 kg e oltre 268 Nm di coppia. Chi vincerà? La parola alle immagini.