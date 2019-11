UNA VOLVO PER FAMIGLIE Prima che rompiate il salvadanaio vi avviso, purtroppo l'asta su eBay si è conclusa da poco e l'auto in questione è già stata acquistata per 12.500 dollari. Peccato, perché la Volvo 960 Turbo dell'annuncio, classe 1992, era una bella occasione. Intanto il venditore dichiara che è a km 0. Inoltre la carrozzeria appare perfetta, gli interni sono originali (quasi del tutto), ha due airbag, chiusura centralizzata, vetri elettrici, sedili elettrici e GPS. La classica auto del buon padre di famiglia, insomma. Solo che sotto il cofano (in carbonio) ha un V8 da 3.000 cavalli e funziona solo con benzina a 116 ottani. Niente di strano, dopotutto. O si?

LA BUGATTI? CIAONE PROPRIO! Pur essendo "street legal" in Pennsylvania, dov'è stata venduta, questa Volvo d'occasione è infatti un dragster, che monta un motore da 10,3 litri - si, proprio diecimilatrecento centimetri cubi - con quattro turbo e un compressore volumetrico di derivazione navale: il tutto allestito dalla specializzata Dart Racing su basamento Chevrolet Big Block da 632 pollici cubici, con bielle in titanio e testate a due valvole per cilindro. Risultato: 3.000 CV, come già anticipato, e 4.262 Nm di coppia: il tutto scaricato a terra attraverso una trasmissione automatica a 6 marce. Per capirci, la Bugatti Chiron si ferma a 1.500 CV per 1.600 Nm. Praticamente è l'automobilina di Barbie, al confronto. IL SOUND NEL VIDEO L'interno del motore della Volvo è uno spettacolo, come potete vedere nella fotogallery, e il sound del motore elettrizzante anche al minimo, come si evince dal video che pubblichiamo. Il precedente proprietario assicura anche che l'auto è adatta alle lunghe percorrenze, con il contributo del serbatoio da 20 galloni, ossia 75 litri, nel bagagliaio. Peccato che la benzina da 116 ottani non si trovi nelle stazioni di servizio... A bordo della Volvo 960 Turbo Dart racing c'è pure il NOs, da usarsi "solo oltre le 60 miglia orarie", spiega l'ex proprietario. D'altra parte i viaggi nel tempo si fanno a 88 miglia orarie, lo sanno tutti!

L'AUTOMOBILE STEALTH La Volvo usata venduta si eBay Motors ha in dotazione anche una serie di optional piuttosto interessanti, che fanno passare in secondo piano la mancanza dei sistemi di assistenza alla guida, come la frenata automatica di emergenza e il mantenimento di corsia. Infatti ha a bordo un impianto audio e un sitema di contromisure elettroniche per rendere l'auto invisibile ai radar della polizia americana. Vuoi mai che con tremila cavalli ti scappi il piedino e superi i limiti di velocità...