Autore:

Emanuele Colombo

LA TEMPESTA PERFETTA Prendi una modella di Playboy con oltre 350mila follower su Instagram, tale Soraja Vucelic, falle indossare tacchi vertiginosi e invitala a uno shooting fotografico con una Lamborghini Huracan Spyder in una villa con piscina a Cannes. Che cosa ottieni? L'esito non è sempre scontato. Questa volta a tuffarsi in piscina non è stata la protagonista femminile, ma quella a quattro ruote: in topless, certamente, ma non quello che pensate voi.

REA CONFESSA Il lavaggio auto più veloce e costoso del mondo, si potrebbe ironizzare, ma resta il fatto che tacchi alti e automobili non sono il binomio più appropriato. L'accaduto lo spiega la stessa Vucelic in un video che ha postato sul suo profilo, in cui si vede la Lamborghini blu elettrico ripescata dalla piscina con una gru e relativa imbragatura: “quando il tuo tacco alto scivola dal freno e la Lambo finisce in piscina”, scrive la modella nella didascalia, accompagnando il tutto con l'ironico hashtag #oops.

PLAYMATE DELL'ANNO Playmate dell'Anno nel 2011 per l'edizione serba di Playboy, la Vucelic fa la modella dall'età di 19 anni. Immancabilmente influencer, è passata per Il Grande Fratello locale e per una breve relazione con il calciatore Neymar. Nel caso pensaste di farle parcheggiare la vostra, di Lamborghini, l'attuale gossip la vuole impegnata con un miliardario russo che foraggia la passione della modella per scarpe firmate, alta gioielleria, vacanze esotiche e auto costose (dagli interni asciutti). Oops!