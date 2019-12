935 K3V: IL VIDEO Bisi Ezerioha, uomo che ha dato vita e nome alla compagnia californiana specializzata in aftermarket Bisimoto, ha presentato una Porsche 935 100% elettrica. L'auto, definita sugli stessi social di Bisimoto ''silenziosa ma letale'', può contare su 636 CV. Un video la mostra nel dettaglio, portandoci anche - virtualmente - a fare un giro.

MOTORE, COM' È Nome in codice Porsche 935 K3V - si tranquillizzino gli amanti delle auto storiche - l'elettrica realizzata da Bisimoto non è in realtà una vera 935. La base di partenza su cui Bisi e i suoi uomini hanno lavorato è infatti una Porsche 911 classica a cui sono stati aggiunti i pannelli della carrozzeria della Porsche da corsa che vinse Le Mans. Ad alimentare la Porsche di Bisimota è un motore elettrico trifase, che funziona grazie a due piccoli pacchi batteria situati nella parte anteriore e posteriore della 935 K3V e che, combinati, forniscono 32 kWh di energia.

QUALCHE NUMERO Il propulsore è in grado di erogare fino a 636 CV di potenza, per un peso dell'auto di 1.200 kg: pochi, per un'elettrica, ma il dato va messo in relazione con la ridotta capacità delle batterie: nettamtente inferiore a quelle della Tesla Model 3 d'attacco e meno di un terzo rispetto a quelle di un terzo della Tesla Model S top di gamma. La potenza? Non male, ma la vera Porsche 935 è arrivata a erogare fino a 900 CV, per un peso che, secondo le versioni allestite per i vari regolamenti, era compreso tra 735 e 1.025 kg.

LE ALTRE SUPER CAR DI BISI Nondimeno il colpo d'occhio sulla 935 elettrica fa sognare. La carrozzeria è stata rivisitata da Andy Blackmore Designs e la livrea combina accenti rosa brillante con vernice grigia. La vista laterale, poi, regala una bella panoramica sulle ruote Brixton. Questa Porsche 935 K3V non è la prima delle imprese folli di Bisimoto. Oltre a una Porsche Boxster a doppio turbocompressore con posizione di guida centrale, sul sito dell'azienda troviamo una Honda Odyssey da 1.029 CV realizzata alcuni anni fa e andata in onda nella serie originale Netflix Fastest Car e, più di recente, il progetto di una Porsche 911 del 1976 da 850 CV.